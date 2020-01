ਇਕ ਮੀਂਹ ਵੀ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ

ਇਕ ਮੀਂਹ ਵੀ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ Posted On January - 17 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੋਗਾ, 16 ਜਨਵਰੀ

ਇਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 47-48 ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਾਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਪਏ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਖੁਰ ਗਈ ਹੈ।

ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ,ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਰੋਡ,ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਰੋਡ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਇਆਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਟੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਇਕੋ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਟੋਏ ਭਰਨ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

