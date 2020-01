ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ Posted On January - 31 - 2020 ਦੁਬਈ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੈਮ ਫੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੋਟਚੈਫਸਟਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੂਹਣੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੋ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ 74 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਫੈਨਿੰਗ ਨੇ ਮੈਚ ਮਗਰੋਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਗ੍ਰੀਮ ਲੈਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

