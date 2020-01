ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲਾ

ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲਾ Posted On January - 13 - 2020 ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਹੂੰਣ

ਬਲਾਚੌਰ, 12 ਜਨਵਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਏਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਚੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ । ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਜਿਥੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਚੇਚੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਹੀਪੁਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਸਿੰਪੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਗਿਆਨ ’ਚ ਮਾਹੀਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਚੌਧਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਲਬੀਜੀ ਸਕੂਲ ਟੱਪਰੀਆਂ ਖੁਰਦ ਦਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਗਣਿਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕੰਚਨ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਚੇਤਨਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲਾ

Both comments and pings are currently closed.