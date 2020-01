ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ

ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ Posted On January - 17 - 2020 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 16 ਜਨਵਰੀ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਠੰਢ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਮਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਬੂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਰੰਕਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁਵਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੂ ਰਾਮ ਬੰਨਵਾਲਾ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰ-ਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਾਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕ ਕੰਢਿਓਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਖਟੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੁਆੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਕਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

