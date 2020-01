ਆਰਸੀਐੱਫ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ 1000ਵਾਂ ਕੋਚ ਤਿਆਰ Posted On January - 14 - 2020 ਕਪੂਰਥਲਾ: ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿਚ 1000ਵਾਂ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕੋਚ ਤਿੰਨ ਬਰਥ ਵਾਲਾ ਏਸੀ ਕੋਚ ਹੈ। ਜੀਐੱਮ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

