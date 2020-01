ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ Posted On January - 14 - 2020 ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ 7 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ (4.98 ਫ਼ੀਸਦ) ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2008-09 (3.89 ਫ਼ੀਸਦ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ‘ਗ਼ੈਰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ’ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 7.53 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ 1975-76 ਦੀ ਦਰ (7.35 ਫ਼ੀਸਦ) ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2002-03 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕਹਿਰੇ ਅੰਕੜੇ (single digit) ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 6.9 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 3.7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 8.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2018-19 (2.9 ਫ਼ੀਸਦ) ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ-ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੇਅਰਥ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅੱਧੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਲ-ਛਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਇਤਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 23 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਆਈਸੀਆਰਆਈਈਆਰ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇ 2018 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਕਾਰਨ 2000-01 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 2017-2018 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੁਪਤ ਕਰ (implicit taxation) ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ/ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਤ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ/ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ/ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆਪ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਨਿਕਾਲ (ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ) ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਕਾਲ (ਕੈਪੀਟਲ ਡਰੇਨ) ਹੈ।

ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤਿ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਾਦਰ (ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ) ਦੀ ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ) ਤਾਂ ਖ਼ੂਬ ਚਮਕੀ ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਚਾਦਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਘੋਰੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਕਰ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। *ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

