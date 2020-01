ਆਰਟਮੋਸਫੇਅਰ ਗੈਲਰੀ ’ਚ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼

ਆਰਟਮੋਸਫੇਅਰ ਗੈਲਰੀ ’ਚ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ Posted On January - 19 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਜਨਵਰੀ ਸਥਾਨਕ ਆਰਟਮੋਸਫੇਅਰ ਗੈਲਰੀ ’ਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਮੋਨਿਕਾ ਚੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਵਚੇਤਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਮੋਨਿਕਾ ਚੁੱਘ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕਿ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

