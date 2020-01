ਅੰਤਰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੁੱਡਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸੀਯੂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤਗਮੇ

ਅੰਤਰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੁੱਡਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸੀਯੂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤਗਮੇ Posted On January - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖਰੜ, 7 ਜਨਵਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੁੱਡਬਾਲ (ਮਹਿਲਾ/ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ) ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2019-20 ਅੱਜ ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਬਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਵੀਨ ਮਨਵਤਕਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵ ਬਲਹਾਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਡਾ. ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 8 ਤਮਗ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪਤੰਜਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ’ਚ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੂਨਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ।

ਡਾ. ਬਾਵਾ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਟੀਮ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪਤੰਜਲੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕਾਲੀਂਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕੇਂਦਰਾ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਤਪਲ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗ਼ੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਰੁਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਯਸ਼ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਵੀ.ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਮੋਲ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

