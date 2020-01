ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਮਨਸੂਰ ਦੇਵਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ Posted On January - 15 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜ਼ੀਰਾ, 14 ਜਨਵਰੀ

ਬਲਾਕ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰ ਦੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਨਸਾ ਗਿਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਠਾ ਪੱਤੀ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 53 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ।

ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਐੱਲਈਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਲੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸੇਖੋਂ, ਆਤਮਾ ਬੁੱਢੇਵਾਲਾ ਤੇ ਅਮਨ ਰੋਜ਼ੀ ਦੋਗਾਣਾ ਜੋੜੀ, ਲਾਭ ਹੀਰਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਅਖਤਰ, ਨਵਇੰਦਰ, ਜੱਸੀ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਮਨਸੂਰਦੇਵਾ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

