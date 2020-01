ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ, ਵਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸਿਰ 52 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ

ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ, ਵਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸਿਰ 52 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ Posted On January - 22 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਨਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ 18.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲਗਪਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 2015 ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2016 ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 41.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੁੰਡਈ ਗੇਟਜ਼ ਕਾਰ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਲਾਂਬਾ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸਮੇਤ 18.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਤਿਕ ਲਾਂਬਾ 18.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਯੋਗਾਨੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਆਰ ਕੇ ਪੁਰਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 16.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 52.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 1.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ 5.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 6.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੇ ਉਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 13.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। 2015-16 ਵਿੱਚ 18.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਦੀ 1.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ 2.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ 52.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 59.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

