ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਪਠਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੌਣ ਪ੍ਰਕੀਰੀਆ ’ਚ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਵੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਢਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।

