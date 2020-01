ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ Posted On January - 4 - 2020 ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 3 ਜਨਵਰੀ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੇਤੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚਾਵਲਾ ਤੋਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਅਬਜਵਰ ਨਰਿੰਦਰ ਬੈੜ੍ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਮਦਮੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਜਿੰਦਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ, ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਰਿੰਕੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ, ਰੋਮੀ ਕਪੂਰ ਤੇ ਭਾਵਿਤ ਗੋਇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

