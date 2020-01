ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ Posted On January - 4 - 2020 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਲੋਨੀ ਸੈਕਟਰ-56 ਵਿਖੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ . ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਸਤਰ ਸੈਕਟਰ 40 ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। -ਟਨਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ

Both comments and pings are currently closed.