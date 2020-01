ਅਧੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਬੰਦ

ਅਧੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਬੰਦ Posted On January - 22 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਕਸਬਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ, ਅਧੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਓਵਰ ਲੋਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵੀਹਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਟਰੱਕ, ਟੈਂਪੂ, ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਓਵਰ ਲੋਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਟਰ ਵੀਹਕਲ ਐਕਟ 207 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਓਵਰ ਲੋਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



