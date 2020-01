ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ

ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ Posted On January - 3 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, 2 ਜਨਵਰੀ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਰਨਾਲਾ ਨੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰ- 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿਚ ਅਭੀਕਰਨ ਸਿੰਘ 800 ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ, 1500 ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ, 3000 ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਚ 400 ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 800 ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, 1500 ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 5000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 1500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੋਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

