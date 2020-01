ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਧਰਮ ਕੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਧਰਮ ਕੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ Posted On January - 5 - 2020 ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 4 ਜਨਵਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਰਮ ਕੰਡਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਹੰਦਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਨੀ ਕਾਂਤਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ 7 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦੀ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਸੀਬੀ ਸਮੇਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਲਾਈ ਲਈ ਧਰਮ ਕੰਡਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਥਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤ: ਇੰਜਨੀਅਰ

ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੰਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਦੇਹ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਪੰਚਾਇਤ: ਏਡੀਸੀ

ਏਡੀਸੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਲਈ ਕੰਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

