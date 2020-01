ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਸੀ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਸੀ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On January - 10 - 2020 ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਜਨਾਲਾ, 9 ਜਨਵਰੀ

ਅਜਨਾਲਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 40-50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈ੍ਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਅਜਨਾਲਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਭਿੰਡੀ ਸੈਦਾਂ, ਚੋਗਾਵਾਂ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੰਗ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਅਜਨਾਲਾ 1962 ਵਿਚ ਸਬ ਡਵੀਜ੍ਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈ੍ਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।

ਡੀਐਸਪੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਐਚਓ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੈ੍ਫਿਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ।

