ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On January - 17 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 16 ਜਨਵਰੀ

ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ’ਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐੱਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਧੂੜਕੋਟ ਰਣਸੀਂਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਪੀ ਮਹਿਣਾ, ਮਾਨਾ ਜੱਟਪੁਰਾ, ਜੱਗਾ ਜੰਡੀਆਂ, ਵਰਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਬਬਲੂ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਅਤੇ 8-10 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ’ਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਧੂੜਕੋਟ ਰਣਸੀਂਹ ਦੀ ਟੀਮ ’ਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਧੂੜਕੋਟ ਟੀਮ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੈਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

