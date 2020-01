ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ: ਬੇਦੀ

ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ: ਬੇਦੀ Posted On January - 18 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ), 17 ਜਨਵਰੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਵਰ, 6 ਕਰੋੜ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

