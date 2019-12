40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ Posted On December - 25 - 2019 ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

ਬੋਹਾ, 24 ਦਸੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੱਪੜ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਬੋਹਾ-ਬੁਢਲਾਡਾ ਮੇਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾੳ ਸਕੂਲ ਬਚਾਉ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਗਲਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਖ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 220 ਫੁੱਟ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬੁਢਲਾਡਾ-ਬੋਹਾ ਮੇਨ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਤਰਤੀਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਪੜ ਹੇਠ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਛੱਪੜ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ’ਚ 11000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਐੱਮਸੀ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ, ਮੇਘਾ ਰਾਮ ਨੰਦਗੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾ ਲਾਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ,ਰੂੜਾ ਸਿੰਘ ਗਾਦੜਪੱਤੀ ਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

