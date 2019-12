2019: ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਫਾਡੀ ਰਿਹਾ Posted On December - 31 - 2019 ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 30 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਖਾਨੇ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਦਿ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਲਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਡਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜਕੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜਮਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

