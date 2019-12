1150 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਇੱਕ ਕਾਬੂ Posted On December - 30 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 29 ਦਸੰਬਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1150 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੈਂਟਰ ਸਣੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧੋਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੁਸ਼ਪ ਬਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੇੜੇ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1150 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਟਰੱਕ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਸਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਠਾਨਕੋਟ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਟਲੀ-ਗੋਬਿੰਦਸਰ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on 1150 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਇੱਕ ਕਾਬੂ

Both comments and pings are currently closed.