ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ Posted On December - 27 - 2019 ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ

ਬੱਲੂਆਣਾ (ਅਬੋਹਰ), 26 ਦਸੰਬਰ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਲਕੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਡੰਗਰਖੇੜਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਠ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਖੂਈਖੇੜਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਣੀ ਰਾਮਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀ ਉਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੈ ਮਲ ਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਮਲ ਰਾਮ ਉਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਮੇਸ਼ (45) ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਖੂਈਖੇੜਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਉਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਪੁੱਤਰਾਨ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੋਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਨ ਢਾਣੀ ਰਾਮਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਜੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਪਿੱਥਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302, 148 ਅਤੇ 149 ਹੇਠ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

