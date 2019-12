ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ Posted On December - 23 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਟਾਲਾ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਬਰਗਰ-ਨੂਡਲ ਵੇਚਣ, ਸੂਪ ਵੇਚਣ, ਖੱਟੇ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਵੇਚਣ, ਪੇਠਾ ਵੇਚਣ, ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈਸਕਰੀਮ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮਚਰਨ ਯਾਦਵ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟੂਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

