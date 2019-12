ਹੰਸਲੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਆਰਜ਼ੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ

ਹੰਸਲੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਆਰਜ਼ੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ Posted On December - 22 - 2019 ਦਲਬੀਰ ਸੱਖੋਵਾਲੀਆ

ਬਟਾਲਾ, 21 ਦਸੰਬਰ

ਸਨਅਤੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੰਸਲੀ ਨਾਲੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਕਾਂਦੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਹੰਸਲੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਉਪਰੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਕਾਦੀਆਂ, ਹਰਚੋਵਾਲ, ਬਿਆਸ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੁਲ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਜਾ ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡੀਪੂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਮਿਤੀ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਉਕਤ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜੰਮੂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਲਾਨੌਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਆਦਿ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

