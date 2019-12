ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫ਼ਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ

ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫ਼ਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ Posted On December - 23 - 2019 ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਇਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫ਼ਾ ਫੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਲਿਫਾਫ਼ਾ ਫੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਥੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫ਼ਾ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 45 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਲਫ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਗਰ ਵਾਸੀ ਰਾਮਨਗਰ ਬਸਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਬਸਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਰਾਮਨਗਰ ਬਸਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫ਼ਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ

