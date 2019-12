ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ: ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਲਵੇ ਬਿਖੇਰੇ Posted On December - 29 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲੰਧਰ, 28 ਦਸੰਬਰ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 144ਵੇਂ ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਲਵੇ ਬਿਖੇਰੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਤਬਲੇ ’ਤੇ ਪੰਚਮ ਸਵਰੀ ਅਤੇ ਤੀਨ ਤਾਲ ਬਜਾ ਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਉਸਤਾਦ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ) ਤੋਂ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮੋਨੀਅਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਪੰਕਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵੋਕਲ ਦੀ ਜੇਤੂ ਵਰਮੰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਗ ਸਰਸਵਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਲਲਿਤ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਰਮੋਨੀਅਮ ’ਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਲਲਿਤ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਬਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰਸ਼ਮੀ ਨੇ ਰਾਗ ਪੂਰੀਯਾ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਰਾਗ ਹੰਸ ਧਵਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਤੜਕੇ 3.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

