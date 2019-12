ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ: ਬਦਨੌਰ Posted On December - 30 - 2019 ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 29 ਦਸੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 144ਵੇਂ ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ 1875 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਗੀਤਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਥੱਕ ਨ੍ਰਿਤ

ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੱਥਕ ਨ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਥਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਤੀਲ ਕੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਕੋਲਵਾਲਕਰ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸਰੋਤੇ ਝੂਮਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਕੋਲਵਾਲਕਰ ਦਾ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਾਆਮਾ ਭੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਾਊ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਨ੍ਰਿਤ ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੇ ’ਤੇ ਵਿਜੈ ਘਾਟੇ, ਸਿਤਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਖ਼ਾਨ, ਹਰਮੋਨੀਅਮ ’ਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ’ਚ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ੂਨ: ਬੇਗਮ ਸੁਲਤਾਨਾ

ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਪਦਮਸ਼ੀ ਬੇਗਮ ਪਰਵੀਨ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਰਾਮੁਲ ਮਾਜਿਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਮਰੂਫਾ ਬੇਗਮ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਗਮ ਪਰਵੀਨ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ’ਚ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਪਰਵੀਨ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਐਵਾਰਡ 23 ਬਸੰਤ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਵੱਲਭ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀਵਾਰ 1969 ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

