ਸੱਤਵਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੱਤਵਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ Posted On December - 18 - 2019

ਜਲੰਧਰ, 17 ਦਸੰਬਰ

ਸੀਟੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸੀਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫ਼ਾਰ ਵੁਮੈਨ ਕੋਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਐਚਐਮਵੀ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 133 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਐਚਐਮਵੀ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ 91 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇਤੂ ਟ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ 3100 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਚਐਮਵੀ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਰਨਰਅਪ ਟ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ, ਐਂਥਮ ਸਪੋਰਟਸ, ਮੋਨਟੈਕਸ ਸਪੋਰਟਸ, ਸਪਾਰਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐਮ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

