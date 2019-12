ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ Posted On December - 26 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਘਨੌਰ, 25 ਦਸੰਬਰ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਦੀ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ-ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਮੀਤਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਘਨੌਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲੋਹਸਿੰਬਲੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀਸੁਦਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਨਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ-ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਮੀਤਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

