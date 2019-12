ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਔਖੇ Posted On December - 23 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਕੰਸਾਲਾ, ਤੀੜਾ, ਬਾਂਸੇਪੁਰ, ਸੰਗਾਲਾਂ, ਰਾਣੀਮਾਜਰਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ, ਤੋਗਾਂ ਤੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਤੀੜਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੋਲ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਸਿਫਨ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਟੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਔਖੇ

Both comments and pings are currently closed.