ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

December - 19 - 2019 ਜਗਤਾਰ ਅਣਜਾਣ

ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 18 ਦਸੰਬਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਲਵੀਰ ਆਰਟਸ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।

ਮੰਡੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ-ਰਾਮਪੁਰਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ , ਰਾਮਪੁਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

