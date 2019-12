ਸੌ ਸਾਲਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਫਰਾਟਾ ਦੌੜ Posted On December - 29 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਏਲਨਾਬਾਦ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆ ਸਟੇਟ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਏਲਨਾਬਾਦ ਦੀ ਖੇਲ ਇੰਡੀਆ ਖੇਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਝੋਰੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ 15 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਣ ਮਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ 800 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ 800 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ

