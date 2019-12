ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ Posted On December - 25 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਦਸੰਬਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ : ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨਜੀਤ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਨਜੀਤ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਝੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼-ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯਤਨ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

