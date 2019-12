ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਾਗਰ ਅੱਵਲ Posted On December - 29 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਿਲੌਰ, 28 ਦਸੰਬਰ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿੱਪ ’ਚ ਨੰਗਲ ਦੇ ਧਰਮ ਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਗਰ ਮਡਾਰ ਨੇ 61 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ’ਚ 102 ਕਿਲੋ ਸਨੈਚ ਅਤੇ 134 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਚ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ’ਚੋਂ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 109 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਰਗ ’ਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 160 ਕਿਲੋ ਸਨੈਚ ਅਤੇ 190 ਕਿਲੋ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ। ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿੱਪ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਾਗਰ ਅੱਵਲ

Both comments and pings are currently closed.