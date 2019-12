ਸੂਬਾਈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਵਲ Posted On December - 17 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਟਾਂਡਾ, 16 ਦਸੰਬਰ ਇੱਥੇ ਟਾਂਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਸੰਤ ਕੌਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਕੋਚ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਵਰਿੰਦਰ ਪੁੰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਚ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਲਿਟਲ ਕਿੰਗਡਮ ਸਕੂਲ, ਸਿਲਵਰ ਓਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪਰਟਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਓਪਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਨ ਕਲੱਬ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅੰਡਰ 19 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀ ਸਕੂਲ ਟਾਂਡਾ ਹਰਾਇਆ। ਸਟੇਟ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਾਜਨ ਬੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਓਪਨ ਵਿਚ ਮਨਦੀਪ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਟਾਂਡਾ, ਅੰਡਰ 19 ਵਿਚ ਦੇਵਾਂਸ਼ੂ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਜੇ ਕਪਿਲਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ

