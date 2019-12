ਸੀਪੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਧਰਨਾ Posted On December - 17 - 2019 ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 16 ਦਸੰਬਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਠਿਆਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਠਿਆਲ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸੀਪੀਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ ਧੂਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੰਗਲ, ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਧਰਮਕੋਟ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੰਦ, ਰੁਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਸੀਪੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਧਰਨਾ

Both comments and pings are currently closed.