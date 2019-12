ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ Posted On December - 29 - 2019 ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੌਹਰਾ

ਨਾਭਾ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਸੁੱਖੇਵਾਲ, ਗਲਵੱਟੀ, ਧਨੌਰੀ, ਤੂੰਗਾਂ, ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਫੈਜਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਲਕੋਂ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਬਰਪੁਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮੇਸ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ , ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗਲਵੱਟੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੂੰਗਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਸੀਟਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਲਕੋਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਫੈਜਗੜ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

