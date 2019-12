ਸੀਜੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ Posted On December - 23 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ): 22 ਦਸੰਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਾਮੀਂ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ ਰੈਪਚਰ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੀਜੀਸੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਅਲਾਇਡ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਦੂਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

