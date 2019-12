ਸੀਐੱਚਸੀ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਡਾਕਟਰ Posted On December - 29 - 2019 ਜੈਤੋ: ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜੈਤੋ ’ਚ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਹਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀਐੱਚਸੀ ਜੈਤੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ।

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਸੀਐੱਚਸੀ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਡਾਕਟਰ

Both comments and pings are currently closed.