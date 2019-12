ਸੀਏਏ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਸੀਏਏ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ Posted On December - 28 - 2019 ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 27 ਦਸੰਬਰ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਕੂੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੰਮੀਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ’ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗਾਂ/ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ‘ਸਪੀਡ ਤੇ ਘੇਰਾ’ ਮੰਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜ਼ਾਬਰ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮਾਲਵਾ

