ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ Posted On December - 23 - 2019 ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ

ਸਮਾਣਾ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਾਰਸ ਕਾਫਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੁਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸਖਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਡੀ ਸਿੰਘ ਢੈਂਠਲ, ਭੀਮ ਸੈਨ, ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਝੰਡ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ, ਇਮਾਮ ਅਕੀਨ, ਧਰਮਾ ਖਾਨ, ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਨ, ਸਾਹਿਲ ਮਹਿਮੀ, ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ, ਅਮਨ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਆਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

