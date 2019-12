ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ Posted On December - 22 - 2019 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਜੈਤੋ, 21 ਦਸੰਬਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ‘ਭਰੋਸਾ’ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਏਡੀਸੀ (ਜੀ) ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੇਆਣਾ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੈਫ਼ਰ ਸੈਂਟਰ’ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਅਜਾਈਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਏਡੀਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਣੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

