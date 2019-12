ਸਾਂਘਨਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ‘ਸਾਕਾ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ’ ਦੇਖਿਆ Posted On December - 18 - 2019 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਦਸੰਬਰ

ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਰਮਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਟਕ ‘ਸਾਕਾ ਜ੍ੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ’ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਂਘਨਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਜੇ।ਨਾਟਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜ੍ਹਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ 1500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ।

ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਂਘਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਵਲੋਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰਿੰ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

