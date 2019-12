ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ: ਭੋਲਾ Posted On December - 19 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 18 ਦਸੰਬਰ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਬਲਾਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਚੋਣ ਇਜ਼ਲਾਸ ਕੁਲਵੰਤ ਬੱਧਨੀ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੱਧਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਦੀਨਾ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਮਵੀਰ ਬੱਧਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ੍ਰੀ ਭੋਲ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਦੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਜ਼ਲਾਸ ਵਿੱਚਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ, ਸੀਰਾ ਗਰੇਵਾਲ ਰੌਂਤਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਖੁਰਮੀ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਕਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਬੱਧਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਤ ਦੀਨਾ ਮੁੜ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੱਧਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀਨਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਵਦੀਪ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ, ਚਰੰਜੀ ਲਾਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਲਾਡੀ ਰਾਊਕੇ ਕਲਾਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਣਜੀਤ ਸੋਨੀ, ਮਨਜੋਤ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸੁਲੱਖਣ ਰਾਊਕੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਬੱਧਨੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੰਦਰ ਧੂੜਕੋਟ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਮਾਲਵਾ

