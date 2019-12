ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਅਲਾਇਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ Posted On December - 23 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਅਲਾਇਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇੰਜ: ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡੂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੈਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓ.ਪੀ ਖੀਪਲ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਦਾਨ, ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੀ, ਮੰਗਤ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 51 ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਚ.ਐਸ.ਬਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਡਾ. ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਲੀ, ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਡਾਰੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੈਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਹਰੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਨਰਸਿੰਗ ਲਾਲ ਲੂਥਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਗਾਬਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਕਸੈਨਾ, ਸੁਧੀਰ ਵਾਲੀਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੇਲਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਨਸੀਬ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਓਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਓਪੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੂਬਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ’ਚ 51 ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 50 ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲੱਕੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਇੰਡੀਆ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

