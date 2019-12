ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨਾਂਹ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨਾਂਹ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ Posted On December - 29 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜੈਤੋ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਇਥੇ ਸਿਲਵਰ ਓਕਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ‘ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨਾਂਹ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੋਨੀਟਰ ਰੀਆ ਨੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਰੂਬਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਵਸਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈਣ/ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖ਼ੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ।

ਮਾਲਵਾ

