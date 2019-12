ਸਕੂਲ ’ਚ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ Posted On December - 26 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 25 ਦਸੰਬਰ

ਜੇਐਮਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ 19ਵਾਂ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੇਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਨੀਤਾ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨੇਹ ਕੁਠਿਆਲਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਰਚਨਾ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਨੂਪ ਚੱਢਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਨੀਤਾ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੇਂਟਸ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨੰਨ੍ਹੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੇਂਟਸ ਡੇਅ ਉਪਰ ਟੋਡਲਰਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਥੀਮ’ ਉਪਰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੰਗਾਰੰਗ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

