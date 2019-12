ਸ਼ਿਮਲਾ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਸ਼ਿਮਲਾ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ Posted On December - 23 - 2019 ਪੀਪੀ ਵਰਮਾ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਪੰਚਕੂਲਾ/ਸੋਲਨ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਕਾਲਕਾ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕੰਡਾਘਾਟ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਖੱਡ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉਸ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੱਡ ’ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ (ਐੱਚਆਰ 03 ਟੀ 0534) ’ਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਪੁਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ, ਰਾਹੁਲ ਖਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਮੀਰਪੁਰ, ਸਚਿਨ ਧੀਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਗੜ੍ਹੀ, ਹੁਸਨ ਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਪੀਰਦਯਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਮੇਰ ਚੰਦ ਵਾਸੀ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਲਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪੋਸਟ ਮੋਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਲਾਕ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕੈਬ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਸਣੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-32 ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਗਨਰ ਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਣੇ ਪੰਜ ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਜੇ ਜਦ ਕੈਬ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਹੁਲ ਕੇਸ਼ਲੇ (35) ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੋਹਲੀ (32) ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ (32), ਨਿਸ਼ਾ (22) ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ (21) ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।

Headlines, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਸ਼ਿਮਲਾ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

Both comments and pings are currently closed.