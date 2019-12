ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ Posted On December - 29 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਡਾਲਾ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ’ਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਫੌਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਟ ਪਰੋਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਤਰੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਤ ਗੋਪੀ ਰਾਮ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

Both comments and pings are currently closed.